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Наркотики и 1,5 млн тенге изъяли у жителя села в Костанайской области

Наркотики, Костанайская область, полиция Фото: пресс-служба МВД РК
Полицейские задержали в Костанайской области жителя поселка, который занимался хранением и сбытом наркотических средств «Cоль» и «Cкорость», сообщила на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент Zakon.kz.
Сотрудниками Костанайской области получена информация о том, что 44-летний мужчина, проживающий в поселке Сарыколь, занимается хранением и сбытом наркотических средств «Cоль» и «Cкорость» на территории Сарыкольского района. Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек

Она добавила, что в ходе проведения обыска дома по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято: три пакета с порошкообразным веществом белого цвета, губка, кисточка, три кисточки под ложки с мерным приспособлением, 39 бумажных свертков с порошкообразным веществом.

Также полицейские изъяли упаковку новых пустых ЗИП-пакетов, семь мотков изоляционной ленты разных цветов, пять карточек банков, четыре сотовых телефона и денежные средства в сумме более 1,5 млн тенге.

Подозреваемый водворен в ИВС.

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