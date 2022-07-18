Где находится больше всего предприятий малого и среднего бизнеса
Фото: pixabay
Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в Казахстане на 1 июля – 1,5 млн, что на 13,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики, передает Zakon.kz.
Доли в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства:
ИП – 65,3%;
юрлица малого предпринимательства – 20,2%;
крестьянские или фермерские хозяйства – 14,3%;
юрлица среднего предпринимательства – 0,2%.
Больше всего действующих субъектов находится в Алматы (244 тыс.), Нур-Султане (179 тыс.) и Туркестанской области (155 тыс.), а меньше всего – в области Улытау (14 тыс.).
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