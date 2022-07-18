Где находится больше всего предприятий малого и среднего бизнеса

Фото: pixabay

Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в Казахстане на 1 июля – 1,5 млн, что на 13,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики, передает Zakon.kz.

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