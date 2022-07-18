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Сотни единиц огнестрельного оружия и взрывчатки сдали за месяц в Казахстане – МВД

Оружие, акция, МВД РК Фото: polisia.kz
Министерство внутренних дел Казахстана продолжает республиканскую акцию по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент Zakon.kz.
За месяц проведения акции в полицию добровольно сдано 1272 единицы огнестрельного оружия (одна нарезного автоматического, 188 нарезного длинноствольного, четыре нарезного короткоствольного, 1067 гладкоствольного, 12 травматического, пять взрывчатых устройств и около 9,5 тыс. патронов к нарезному оружию).Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек

В МВД рекомендовали для предотвращения травм не производить никаких действий с взрывчатыми материалами и боеприпасами, ни в коем случае не пытаться транспортировать их и сообщать об их наличии в полицию.

В ведомстве напомнили, что граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

За добровольную сдачу вооружения предусматривается выплата в сумме от 10 до 100 месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия, в зависимости от состояния, уточнили в МВД.

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