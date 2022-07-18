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Грузовик смял легковушку около Рудного: погибли три человека

ДТП на объездной дороге трассы Костанай-Карабутак Фото: очевидцы
На объездной дороге Костанай – Карабутак, недалеко от города Рудного, автомобиль столкнулся с грузовой машиной. Погибли три человека, начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.
17 июля в 07:40 на 56-м км объездной дороги Костанай – Карабутак произошло ДТП. Водитель автомашины Nissan, совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовой машиной Shacman. Пресс-служба ДП Костанайской области

В результате ДТП три человека погибли – водитель легковой автомашины и два пассажира.

ДТП на объездной дороге Костанай-Карабутак

Фото: очевидцы

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст. 345, ч. 4 УК РК «Нарушение ПДД».

Проводятся необходимые следственные действия.

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Анастасия Стативкина
Костанайская область
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