Грузовик смял легковушку около Рудного: погибли три человека

Фото: очевидцы

На объездной дороге Костанай – Карабутак, недалеко от города Рудного, автомобиль столкнулся с грузовой машиной. Погибли три человека, начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

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