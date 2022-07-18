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Момент тройного ДТП на проспекте аль-Фараби в Алматы попал на видео

ДТП Алматы видео полиция Фото: Zakon.kz
В Казнете опубликовано видео момента аварии в Алматы на проспекте аль-Фараби с участием трех автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 18:00 17 июля по проспекту аль-Фараби.

ДТП Алматы

Фото: Zakon.kz

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Согласно данным городской полиции, водитель Kia Rio следовал по проспекту аль-Фараби в восточном направлении. Не справившись с рулевым управлением, он допустил столкновение с попутно движущейся автомашиной Subaru Legacy. 

ДТП Алматы

Фото: Zakon.kz

Далее по инерции удара Subaru Legacy выехал на полосу встречного направления, где допустил столкновение с автомобилем Lada 21114, следовавшим по проспекту в западном направлении. Автомашина Kia Rio после столкновения допустила наезд на дерево и опрокинулась.Пресс-служба ДП Алматы

ДТП Алматы

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП, как уточнили в ведомстве, пострадал водитель Kia Rio. Также водителю Lada 21114 и пассажиру Subaru Legacy была оказана медицинская помощь.

Данный факт расследуется сотрудниками УП Бостандыкского района.Начальник Управления дознания ДП Алматы, подполковник полиции Олжас Шарипов

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Анастасия Московчук
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