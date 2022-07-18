Врач назвал новый симптом при заражении оспой обезьян

Одним из симптомов заражения может стать боль в горле, связанная с общей вирусной интоксикацией. Вместе с этим основными признаками заболевания остаются симметричная сыпь, лихорадка и увеличение лимфоузлов, передает Zakon.kz.

При оспе обезьян преобладают симптомы вирусной инфекции. Поэтому здесь могут присутствовать и боли в горле, и общее недомогание, и лихорадка, и болезненность лимфоузлов. Но самое главное — это сыпь, которая имеет стадийный, симметричный, системный характер, пишет ura.ru.

Боль в горле при оспе обезьян может возникать на фоне повышения температуры, общего интоксикационного синдрома и может быть связана с воспалительными процессами в регионарных лимфоузлах – шейных и подчелюстных. Врач Сергей Токарев

Доктор наук добавил, что заболевание при легком течении можно спутать даже с аллергией.

Высыпания при оспе обезьян характеризуются стадийностью. То есть, развиваются поэтапно — от пятен и пузырьков на коже до пустул и корочек, могут переходить из одного вида экзантем в другой.

Оспу обезьян очень легко заметить. Но, учитывая то, что тяжесть течения заболевания может быть различна, иногда высыпания манифестируются в не ярко выраженной, а стертой форме. И тогда оспа даже может напоминать аллергию. Поэтому, если появляется сыпь, лучше перестраховаться, обратиться к врачу и обследоваться. Сергей Токарев

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При этом врач перечислил четыре отличия аллергии от оспы обезьян.