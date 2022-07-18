Пьяный мужчина из Тараза угнал авто, чтобы доехать до дома
Фото: Zakon.kz
Ночью 49-летний нетрезвый мужчина угнал Volkswagen Passat в Таразе. Его задержали полицейские, сообщает Zakon.kz.
Житель областного центра объяснил свой поступок так: не мог остановить такси до дома и решился на угон.
Угнав авто, он хотел подзаработать и подвезти попутчика. Но, увидев сотрудников полиции и пытаясь скрыться, не справился с рулевым управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие.Пресс-служба ДП Жамбылской области
Также установлено, что в 2019 году за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения он был лишен права управления транспортным средством.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 346, ч. 2 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии опьянения».Пресс-служба ДП Жамбылской области
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