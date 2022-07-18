Были ли пострадавшие в пожаре на Алаколе, рассказали в МЧС РК

Фото: Zakon.kz

На брифинге в СЦК заместитель председателя комитета противопожарной службы Министерства по ЧС РК Дмитрий Титов рассказал о причинах пожара на Алаколе и об ущербе от огня, передает корреспондент Zakon.kz.

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