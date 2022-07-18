Были ли пострадавшие в пожаре на Алаколе, рассказали в МЧС РК
Фото: Zakon.kz
На брифинге в СЦК заместитель председателя комитета противопожарной службы Министерства по ЧС РК Дмитрий Титов рассказал о причинах пожара на Алаколе и об ущербе от огня, передает корреспондент Zakon.kz.
Напомним, 4 июля на побережье Алаколя произошел пожар. По данным МЧС РК, его площадь составила 3 тыс. кв. м.
Огнем были уничтожены строения на четырех базах отдыха. Основные факторы, которые способствовали быстрому распространению пожара и увеличению площади, во-первых, это природные явления – ветер и засушливая погода. Во-вторых, все-таки это очень плотная застройка домов и строительный материал, из которого эти дома были выполнены. Они выполнены из дерева, что тоже способствовало быстрому развитию пожара. Хотя надо отметить, что первые подразделения пожарных прибыли в течение двух минут. В дальнейшем осуществлялось наращивание сил и средств за счет привлечения дополнительных автомобилей из ближайших пожарных подразделений, задействовали даже местные исполнительные органы. Заместитель председателя комитета противопожарной службы Министерства по ЧС РК Дмитрий Титов
Сотрудниками полиции в настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные мероприятия. Также в этих мероприятиях была задействована пожарная лаборатория. На сегодня проведены все необходимые работы. Если будет установлено виновное лицо, на него и будет возложено восстановление материального ущерба, который понесли хозяева.Дмитрий Титов
При этом, по его словам, жертв и пострадавших от огня среди людей не оказалось.
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Официально пострадавших зарегистрировано не было. Был ряд граждан, которые обращались в ближайшие медицинские учреждения, но обращались в связи с шоковым состоянием. Им была оказана помощь. Ожогов не было. Дмитрий Титов
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