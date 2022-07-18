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Были ли пострадавшие в пожаре на Алаколе, рассказали в МЧС РК

Казахстан Алаколь пожар следствие ущерб Фото: Zakon.kz
На брифинге в СЦК заместитель председателя комитета противопожарной службы Министерства по ЧС РК Дмитрий Титов рассказал о причинах пожара на Алаколе и об ущербе от огня, передает корреспондент Zakon.kz.

Напомним, 4 июля на побережье Алаколя произошел пожар. По данным МЧС РК, его площадь составила 3 тыс. кв. м.

Огнем были уничтожены строения на четырех базах отдыха. Основные факторы, которые способствовали быстрому распространению пожара и увеличению площади, во-первых, это природные явления – ветер и засушливая погода. Во-вторых, все-таки это очень плотная застройка домов и строительный материал, из которого эти дома были выполнены. Они выполнены из дерева, что тоже способствовало быстрому развитию пожара. Хотя надо отметить, что первые подразделения пожарных прибыли в течение двух минут. В дальнейшем осуществлялось наращивание сил и средств за счет привлечения дополнительных автомобилей из ближайших пожарных подразделений, задействовали даже местные исполнительные органы. Заместитель председателя комитета противопожарной службы Министерства по ЧС РК Дмитрий Титов

Также он добавил по поводу возмещения ущерба хозяевам пострадавших от огня зон отдыха.

Сотрудниками полиции в настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные мероприятия. Также в этих мероприятиях была задействована пожарная лаборатория. На сегодня проведены все необходимые работы. Если будет установлено виновное лицо, на него и будет возложено восстановление материального ущерба, который понесли хозяева.Дмитрий Титов

При этом, по его словам, жертв и пострадавших от огня среди людей не оказалось.

Официально пострадавших зарегистрировано не было. Был ряд граждан, которые обращались в ближайшие медицинские учреждения, но обращались в связи с шоковым состоянием. Им была оказана помощь. Ожогов не было. Дмитрий Титов

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