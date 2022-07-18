Ямайская бегунья завоевала десятое «золото» мирового первенства

Легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс из Ямайки, несмотря на свои 35 лет, заработала десятую высшую медаль чемпионатов мира в карьере. Очередного успеха она добилась на мировых состязаниях в США, сообщает Zakon.kz.

18 июля ямайская спринтерша выиграла стометровку на ЧМ-2022 в американском Юджине.

В общей сложности к этому моменту у Фрейзер-Прайс 12 наград на чемпионатах мира (10 золотых и две серебряных). Кроме того, она на протяжении последних 13 лет надевает медали на всех крупных легкоатлетических стартах.

В ее копилке также три золотые медали с трех Олимпийских игр, добавим сюда четыре серебряные и одну бронзовую награду с Игр четырехлетия.

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