Приверженцы экстремистской организации «ДВК/Коше» участвовали в январских беспорядках

Фото: Zakon.kz

За участие в январских беспорядках осуждены три приверженца запрещенной в Казахстане экстремистской организации «ДВК/Коше». Об этом на брифинге в СЦК заявил заместитель начальника 1-й службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент Zakon.kz.

В те дни принимали активное участие в массовых беспорядках сторонники запрещенной в Казахстане экстремистской организации «ДВК/Коше». В Шымкенте приговором суда три приверженца этой запрещенной организации осуждены к трем годам лишения свободы. Заместитель начальника 1-й службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов Они, по его данным, не только призывали к участию в массовых беспорядках, но и сами совершали нападения на здание городского акимата, сопровождавшиеся погромами и повреждениями государственного имущества. Судебный акт в законную силу не вступил. Читайте также 545 человек осуждены в Казахстане после январских беспорядков К миллионным штрафам приговорили чиновников в сфере здравоохранения в Шымкенте Дела Боранбаева и Сатыбалдыулы: более 230 млрд тенге возвращено государству

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