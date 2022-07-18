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Приверженцы экстремистской организации «ДВК/Коше» участвовали в январских беспорядках

январские события Фото: Zakon.kz
За участие в январских беспорядках осуждены три приверженца запрещенной в Казахстане экстремистской организации «ДВК/Коше». Об этом на брифинге в СЦК заявил заместитель начальника 1-й службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент Zakon.kz.
В те дни принимали активное участие в массовых беспорядках сторонники запрещенной в Казахстане экстремистской организации «ДВК/Коше». В Шымкенте приговором суда три приверженца этой запрещенной организации осуждены к трем годам лишения свободы. Заместитель начальника 1-й службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов

Они, по его данным, не только призывали к участию в массовых беспорядках, но и сами совершали нападения на здание городского акимата, сопровождавшиеся погромами и повреждениями государственного имущества.

Судебный акт в законную силу не вступил.

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