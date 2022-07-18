Курс доллара снова вырос на торгах

Фото: Zakon.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара снова вырос на 3,60, составив 484,18 тенге, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: