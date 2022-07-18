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Курс доллара снова вырос на торгах

курс иностранной валюты Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара снова вырос на 3,60, составив 484,18 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс рубля также вырос, до 8,46 тенге (+0,21).

Средневзвешенный курс китайского юаня остановился на отметке 71,57 тенге (+0,79).

Евро не торговался на дневных торгах.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 485-489 тенге, евро – по 489-494 тенге, российские рубли – по 7,4-7,9 тенге.

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Оксана Житникова
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