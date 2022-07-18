Cотрудница детсада сбила детей на своем авто в Кыргызстане

Женщина, работающая в детском саду на своем автомобиле, сбила шестерых детей. Она хотела перепарковать машину в тень. Трагедия произошла в Баткенской области на юге Кыргызстана, передает Zakon.kz.

Сотрудница детского сада «Шумкар» 43-летняя А.А. в селе Жаны-Жер Лейлекского района въехала на собственном автомобиле модели Hyundai Getz во двор детского сада, чтобы поставить его в тень, и сбила шестерых детей, которые играли во дворе, – заявил представитель пресс-службы управления внутренних дел по Баткенской области.

В результате аварии из шести детей пострадали трое. Их возраст — 1,5 года, два года и пять лет. В ходе расследования выяснилось, что у женщины не было водительских прав, пишет ria.ru.

По факту возбуждено уголовное дело. Женщине может грозить до семи лет лишения свободы.