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Стоматолог из Алматинской области строит космический корабль

звездолет Алматинская область строительство Фото: pixabay
Житель Алматинской области нашел неожиданное применение для металлолома и вторсырья: у себя во дворе Куаныш Мухамеджанов строит звездолет, сообщает Zakon.kz.

В новостном сюжете «МИР 24» отмечено, что Мухамеджанов все свободное время проводит во дворе, воплощая детскую мечту.

Я примерно в голове черчу модель, как она должна выглядеть, и потом уже без чертежей и зарисовок импровизирую. Создаю из того материала, что у меня есть.Куаныш Мухамеджанов

Выброшенные игрушки, раритетные телевизоры, отработавшие свое газовые плиты, холодильники, оконные рамы, старый забор и стиральные машины здесь начинают новую жизнь.

Кроме того, можно встретить и части от настоящих самолетов. К примеру, распиленный карбоновый обтекатель, то есть носовая часть борта. Несколько таких деталей изобретателю отдали в местной авиакомпании.

У меня два больших склада, я там держу весь этот бытовой мусор, сортирую его, чищу, мою, разбираю. Сейчас склады забиты, но материалов всегда не хватает.Куаныш Мухамеджанов

Всего, по словам Куаныша, на звездолет ушло три тонны мусора. Также он предполагает, что в корабле сможет разместить до 10 человек.

Как отмечено в публикации, изобретатель хочет открыть музей. Надеется, что в будущем из его посетителей вырастут новые Илоны Маски и Гагарины.

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