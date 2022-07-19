Топ-5 фильмов с намеком на ЛГБТ

Благодаря Нуртасу Адамбаю, казахстанцы могут отслеживать заранее кино с пропагандой однополой любви и других не лицеприятных проявлений чувств для нашего менталитета, пишет Zakon.kz.

Базз Лайтер (Buzz Lightyear) только подогрел интерес публики к этому мультфильму. Не зря Lightyear в переводе с английского обозначает «Зажигалка».

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На днях режиссер «Келинки Сабины» обвинил еще один американский фильм — «Тор: Любовь и гром». Он считает, что этот фильм пропагандирует «непотребные ценности в виде гомосексуальных отношений, что является прямым нарушением закона Республики Казахстан о правах ребенка».

Учитывая борьбу за толерантность, которую активно прокачивают многие американские кинокомпании, такие герои или сюжет с намеком на однополую любовь могут быть в каждом втором фильме, мы пока нашли 5 фильмов, кроме анимационного фильма «Базз Лайтер».

В список «запрещенки» вошли: «Тор: Любовь и гром» 12+, который идет в прокате в Казахстане с 7 июля 2022; «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (май 2022); «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» 12+ (май 2022), «Вечные» (2021), «Человек-паук: Нет пути домой» (2021).

Итак, например в блокбастере «Вечные» 18+, в одном эпизоде был отмечен поцелуй между двумя мужчинами. Это стало причиной запрета этого фильма к прокату в Китае и Саудовской Аравии, а еще в Катаре и Кувейте.

«Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» 12+ запретили в некоторых странах Персидского залива из-за девушки-подростка, которую называют Америка Чавес. В фильме и по комиксам героиня была якобы лесбиянкой, этим и объясняется запрет в прокат подобного контекста в восточных странах.

Что касается человека-паука, то актер Том Холланд, исполнивший роль Питера Паркера в последней версии «Человек-паук»: Нет пути домой» считает, что его герой вполне может оказаться гомосексуалом.

Так же он считает, что толерантности, много не бывает.

Холланд говорит, что понятия не имеет о том, что ждет его героя в будущем, кем может быть человек-паук.

«Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Это третья часть новой поттерианской истории.

Там есть всего лишь пару фраз о любви одного мужчины к другому. Из-за этих признаний, кинокомпании Warner Bros. пришлось вырезать кадры диалога между Дамблдором и Гриндевальдом. В их речи, власти Китая, нашли намеки на гомосексуализм.

В частности, речь идет о вот этих двух фразах:

— Потому что я был влюблен в тебя (сказано в диалоге между героями)

— Летом, когда мы с Геллертом полюбили друг друга (закадровый монолог).

Этот перечень фильмов, всего лишь малая часть толерантности в отношении ЛГБТ-сообществ.

Так что, в ближайшее время ждем очередного запрета от Нуртаса Адамбая.