Годовая инфляция ускорилась в 16 регионах Казахстана в июне – Нацбанк

Об инфляционных тенденциях в регионах Казахстана в июне 2022 года рассказал начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Игорь Осипов, передает Zakon.kz.

В июне 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 14,5% (в мае – 14%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 16 регионах, замедлилась в одной области. Начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики НБ РК Игорь Осипов

По его словам, наибольшее ускорение зафиксировано в Мангистауской (с 15,2% в мае до 17% в июне) и Акмолинской (с 13,9 до 15,3%) областях.

Как отметил Осипов, темпы роста цен в июне на:

продовольственные товары увеличились до 19,2% г/г (в мае – 19%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (23,6%);

непродовольственные товары ускорились до 13,2% г/г (в мае – 11,9%). Максимальное значение зафиксировано в Нур-Султане (16,4%), а минимальное – в Шымкенте (10,8%).

Цены на платные услуги в июне повысились на 9,2% г/г (в мае – 9,1%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Туркестанской области (11,4%), значительно ниже – в Атырауской области (6%). Игорь Осипов

Представитель Нацбанка также напомнил, что в июне месячная инфляция в стране составила 1,6%, что значительно выше среднего значения июньской инфляции за последние пять лет (за 2017-2021 годы – 0,5%).

Во всех регионах цены в июне 2022 года выросли выше среднеисторической нормы. Наибольшее ускорение месячной инфляции отмечено в Мангистауской области (2,6%). Игорь Осипов

1 июля в Бюро национальной статистики АСПиР РК сообщили, что годовая инфляция по итогам июня составила 14,5%.

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14 июля председатель Нацбанка РК Галымжан Пирматов отметил, что замедление инфляции ожидается не ранее 2023 года.