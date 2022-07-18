Эфиопский бегун выиграл марафон с новым рекордом

Тамират Тола из Эфиопии стал чемпионом марафона в мировом первенстве по легкой атлетике, который проходит в Юджине (США). Бегун осилил дистанцию протяженностью в 42 км за 2 часа 5 минут 36 секунд, что является новым рекордом ЧМ, сообщает Zakon.kz.

Серебряную медаль завоевал другой эфиопский стайер Мосинет Геремев, который уступил победителю 8 секунд. Призовую тройку замкнул Башир Абди из Бельгии.

К данному часу из казахстанцев, стартовавших на данном ЧМ, лучшие показатели у двух легкоатлетов.

Михаил Литвин пробился в полуфинал дистанции 400 метров, у него лучший результат сезона – 46:00.

Бегунья, представляющая Казахстан, Нора Джеруто будет выступать в финале Чемпионата мира на дистанции 3 тыс. метров с препятствиями, в так называемом стипль-чезе. Полуфинальный забег она пробежала за 9:01:54, это время стало самым лучшим на стадии 1/2 финала.

Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.

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