Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Эфиопский бегун выиграл марафон с новым рекордом

Легкая атлетика Марафон Рекорд Фото: Instagram/tami_tola
Тамират Тола из Эфиопии стал чемпионом марафона в мировом первенстве по легкой атлетике, который проходит в Юджине (США). Бегун осилил дистанцию протяженностью в 42 км за 2 часа 5 минут 36 секунд, что является новым рекордом ЧМ, сообщает Zakon.kz.

Серебряную медаль завоевал другой эфиопский стайер Мосинет Геремев, который уступил победителю 8 секунд. Призовую тройку замкнул Башир Абди из Бельгии.

К данному часу из казахстанцев, стартовавших на данном ЧМ, лучшие показатели у двух легкоатлетов.

Михаил Литвин пробился в полуфинал дистанции 400 метров, у него лучший результат сезона – 46:00.

Бегунья, представляющая Казахстан, Нора Джеруто будет выступать в финале Чемпионата мира на дистанции 3 тыс. метров с препятствиями, в так называемом стипль-чезе. Полуфинальный забег она пробежала за 9:01:54, это время стало самым лучшим на стадии 1/2 финала.

Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 млн тенге и другие призы каждую неделю.

Читайте также

Семь медалей завоевали казахстанские борцы на турнире в Тунисе

Финалистка Roland Garros Маркета Вондроушова вышла замуж на корте

Ямайская бегунья завоевала десятое «золото» мирового первенства

Куандык Шынасилов
Казахстан США Эфиопия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Боранбаев и Сатыбалдыулы, более 230 млрд тенге возвращено государству
Дела Боранбаева и Сатыбалдыулы: более 230 млрд тенге возвращено государству
акимат, Алатауский район, Алматы
Две многоэтажки снесут в Алматы
Алматы возврат государство оптовка
Крупнейший оптовый рынок в Алматы вернут государству
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились
имущество бизнесмена Балушкина в Казахстане конфискуют
Элитное имущество бизнесмена Балушкина в Казахстане конфискуют
население РК, экономика
В Казахстане изменятся тарифы на коммунальные услуги
курс валют в обменных пунктах
Курсы валют на 18 июля в обменных пунктах Казахстана
коррупция строительство метро Алматы
Хищения в «АлматыМетро» и взятки в управлении строительства расследуют в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления