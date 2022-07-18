Эфиопский бегун выиграл марафон с новым рекордом
Серебряную медаль завоевал другой эфиопский стайер Мосинет Геремев, который уступил победителю 8 секунд. Призовую тройку замкнул Башир Абди из Бельгии.
К данному часу из казахстанцев, стартовавших на данном ЧМ, лучшие показатели у двух легкоатлетов.
Михаил Литвин пробился в полуфинал дистанции 400 метров, у него лучший результат сезона – 46:00.
Бегунья, представляющая Казахстан, Нора Джеруто будет выступать в финале Чемпионата мира на дистанции 3 тыс. метров с препятствиями, в так называемом стипль-чезе. Полуфинальный забег она пробежала за 9:01:54, это время стало самым лучшим на стадии 1/2 финала.
Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.
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