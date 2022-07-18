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Спасение детей – очередной герой получил квартиру

Андрей Карандашов, спас детей в Павлодарской области Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области
Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков вручил ключи от 3-комнатной квартиры Андрею Карандашову, спасшему трех тонущих братьев, сообщает Zakon.kz.

До этого момента Андрей Карандашов жил со своей семьей в съемном доме. У него двое детей.

ЧП произошло 15 июля 2022 года в селе Приреченск. Двое семилетних близнецов и их девятилетний брат едва не утонули в Иртыше.

Спасение детей – очередной герой получил квартиру

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Это не просто мужской, а без преувеличения героический поступок, неоценимый для всех нас и особенно важный для близких и родных спасенных вами детей. Я горд, что в нашей области есть такие люди, как вы. Огромная благодарность вашим родителям за то, что воспитали достойного гражданина нашей страны. От всех жителей региона благодарю вас. Абылкаир Скаков

Кроме того, глава региона удостоил Андрея Карандашова нагрудного знака «За заслуги перед областью».

Напомним, в мае в Нур-Султане Саги Жылкышиев и Сабит Шонтакбаев спасли девочку, висящую на карнизе балкона восьмого этажа. Им тоже вручили квартиры.

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В июле еще один герой, рискуя жизнью, спас ребенка от падения из окна в столице. 17-летний Есдаулет Даутбеков также получил квартиру за спасение ребенка.

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