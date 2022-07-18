Более 8 млн долларов пытались вывезти из Казахстана с начала года
Фото: пресс-служба КНБ РК
В Комитете национальной безопасности Казахстана сообщили, что с начала 2022 года из страны пытались вывезти 8 млн долларов, передает Zakon.kz.
Управлением пограничного контроля «Алматы» при координации Авиационной транспортной прокуратуры Алматы с начала текущего года не допущен вывоз валюты из Республики Казахстан на сумму более 8 млн долларов.Пресс-служба КНБ РК
В этой связи в Пограничной службе КНБ РК напомнили гражданам о том, что, согласно подпункту 1) пункта 1 указа президента РК от 14 марта 2022 года №830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан», запрещен вывоз иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов.
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