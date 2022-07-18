Более 8 млн долларов пытались вывезти из Казахстана с начала года

Фото: пресс-служба КНБ РК

В Комитете национальной безопасности Казахстана сообщили, что с начала 2022 года из страны пытались вывезти 8 млн долларов, передает Zakon.kz.

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