Увеличилось число пострадавших при столкновении двух автобусов в Экибастузе

В Экибастузе утром на пересечении ул. М. Жусупа и Б. Жырау произошло ДТП с участием двух маршрутных городских автобусов – №7 и №33. Количество пострадавших увеличилось до 17, передает Zakon.kz.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших (трех человек доставила в больницу скорая, 12 человек обратились за медпомощью сами).

Новость по теме В Экибастузе столкнулись два пассажирских автобуса: есть пострадавшие

Как уточнили в Управлении здравоохранения Павлодарской области, за медицинской помощью с различными травмами обратились еще два человека: женщина 1992 г.р. и девочка 2021 г.р.

Обе направлены на амбулаторное лечение, – добавили в пресс-службе ведомства.

В областном департаменте полиции сообщили, что в момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе №7 находились 16 пассажиров, №33 – 12.