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Увеличилось число пострадавших при столкновении двух автобусов в Экибастузе

Экибастуз, автобусы, ДТП, пострадавшие, число, увеличение Фото: Instagram/ekibasvteme
В Экибастузе утром на пересечении ул. М. Жусупа и Б. Жырау произошло ДТП с участием двух маршрутных городских автобусов – №7 и №33. Количество пострадавших увеличилось до 17, передает Zakon.kz.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших (трех человек доставила в больницу скорая, 12 человек обратились за медпомощью сами).

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Как уточнили в Управлении здравоохранения Павлодарской области, за медицинской помощью с различными травмами обратились еще два человека: женщина 1992 г.р. и девочка 2021 г.р.

Обе направлены на амбулаторное лечение, – добавили в пресс-службе ведомства.

В областном департаменте полиции сообщили, что в момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе №7 находились 16 пассажиров, №33 – 12.

Автобусы водворены на специализированную штрафную стоянку Экибастуза. По данному факту проводится проверка. Назначена экспертиза.Пресс-служба ДП Павлодарской области

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Динара Халдарова
Павлодарская область Экибастуз
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