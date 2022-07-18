46-градусная жара и гроза: штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и ряде регионов РК

Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и четырех областях Казахстана: ожидаются 46-градусная жара, пыльная буря, усиление ветра, гроза, а также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, передает Zakon.kz.

По данным РГП «Казгидромет», в Шымкенте днем 20-22 июля ожидается сильная жара до +40...+43°С.

19-20 июля на севере Туркестанской области возможна пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе и в горных районах, 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность . Днем 19 июля на западе, в пустынных районах региона сохраняется сильная жара до +41°С, 20-22 июля на большей части области – до +40...+43°С. Днем 21-22 июля на западе, в пустынных районах Туркестанской области – очень сильная жара до +45...+46°С. В Туркестане днем 19-20 июля – сильная жара до +41°С, днем 21-22 июля – очень сильная жара до +45°С.

Днем 19 июля в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный днем в центре, 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара до +40...+43°С. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность . Днем 20-21 июля на большей части региона – очень сильная жара до +45...+46°С. В Кызылорде днем 19 июля ожидается сильная жара до +40...+41°С, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность .

19 июля днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на западный ночью на севере, в центре, днем на севере порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области – сильная жара до +35...+38°С, на юге – очень сильная жара до +43°С. В Актобе 19 июля днем – гроза. Ветер восточный с переходом на западный ночью, порывы 18 м/с. Днем ожидается сильная жара до +36...+38°С.

19 июля днем на западе Атырауской области – гроза. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 м/с. Днем – сильная жара до +35...+38°С. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность . В Атырау 19 июля днем – сильная жара до +36°С.

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