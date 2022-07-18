Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

46-градусная жара и гроза: штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и ряде регионов РК

Шымкент, четыре области, штормовое предупреждение, Казгидромет Фото: unsplash
Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и четырех областях Казахстана: ожидаются 46-градусная жара, пыльная буря, усиление ветра, гроза, а также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, передает Zakon.kz.

По данным РГП «Казгидромет», в Шымкенте днем 20-22 июля ожидается сильная жара до +40...+43°С.

19-20 июля на севере Туркестанской области возможна пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе и в горных районах, 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем 19 июля на западе, в пустынных районах региона сохраняется сильная жара до +41°С, 20-22 июля на большей части области – до +40...+43°С. Днем 21-22 июля на западе, в пустынных районах Туркестанской области – очень сильная жара до +45...+46°С. В Туркестане днем 19-20 июля – сильная жара до +41°С, днем 21-22 июля – очень сильная жара до +45°С.

Днем 19 июля в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный днем в центре, 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара до +40...+43°С. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем 20-21 июля на большей части региона – очень сильная жара до +45...+46°С. В Кызылорде днем 19 июля ожидается сильная жара до +40...+41°С, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

19 июля днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на западный ночью на севере, в центре, днем на севере порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области – сильная жара до +35...+38°С, на юге – очень сильная жара до +43°С. В Актобе 19 июля днем – гроза. Ветер восточный с переходом на западный ночью, порывы 18 м/с. Днем ожидается сильная жара до +36...+38°С.

19 июля днем на западе Атырауской области – гроза. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 м/с. Днем – сильная жара до +35...+38°С. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 19 июля днем – сильная жара до +36°С.

Новость по теме

Жаркая погода без осадков ожидается в Казахстане

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 19 июля: на большей части страны преимущественно ожидается погода без осадков.

Читайте также

Чем болеют представители разных знаков зодиака

Спасение детей – очередной герой получил квартиру

Движение по улице Розыбакиева временно ограничат в Алматы

Динара Халдарова
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
акимат, Алатауский район, Алматы
Две многоэтажки снесут в Алматы
Боранбаев и Сатыбалдыулы, более 230 млрд тенге возвращено государству
Дела Боранбаева и Сатыбалдыулы: более 230 млрд тенге возвращено государству
Алматы возврат государство оптовка
Крупнейший оптовый рынок в Алматы вернут государству
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились
имущество бизнесмена Балушкина в Казахстане конфискуют
Элитное имущество бизнесмена Балушкина в Казахстане конфискуют
курс валют в обменных пунктах
Курсы валют на 18 июля в обменных пунктах Казахстана
население РК, экономика
В Казахстане изменятся тарифы на коммунальные услуги
Нур-Султан, Алматы, Уфа, авиамаршруты, расширение, КГА
В Казахстане появятся два новых авиамаршрута в Россию
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления