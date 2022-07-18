ЧП на автозаправке в Алге: создается комиссия для выяснения причины взрыва

В Комитете промышленной безопасности МЧС РК предоставили предварительную информацию о происшествии на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) в Актюбинской области, передает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, сигнал о пожаре в городе Алга на АГЗС ТОО «ЛиманГаз» поступил 17 июля в 19:02 (по местному времени) на телефон «101» отдела по чрезвычайным ситуациям Алгинского района Актюбинской области.

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Пожар был ликвидирован силами Службы пожаротушения Алгинского района ДЧС Актюбинской области. Жертв и пострадавших нет.

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

По предварительной информации, АЗГС с 12:00 не функционировал. На территории объекта находились два работника. По словам очевидцев, загоревшийся сосуд был порожним (пустым). Для выяснения причины пожара ОЧС Алгинского района назначена пожарно-техническая экспертиза. Департаментом Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Актюбинской области создается комиссия для расследования данного происшествия, на место происшествия направлен государственный инспектор промышленной безопасности. Пресс-служба Комитета промышленной безопасности

В ведомстве отметили, что подробная информация будет представлена после проведения расследования и выяснения всех обстоятельств пожара.