На 53 млн долларов занизили стоимость ввозимых в Казахстан авто – КГД

С начала года по 1164 автомашинам предприниматели и посредники пытались заявить стоимость от 300 до 3 тыс. долларов США, передает Zakon.kz.

Как сообщает комитет государственных доходов, к примеру, таким способом пытались ввести в Казахстан из Грузии Toyota Camry 2020 года выпуска. Участники внешней экономической деятельности при таможенной очистке заявляют цену в диапазоне от 1300 до 17 500 долларов США, средняя заявляемая цена – 11 тыс. долларов США.

На сайте по продажам автомобилей в стране отправления аналогичные машины в исправном состоянии оцениваются от 20 тыс. до 27 тыс. долларов США. Машины в неисправном состоянии оцениваются от 12 тыс. до 18 тыс. долларов США.

Пытаются занизить стоимость и люксовых машин Mercedes Benz AMG G63, 2021 г.в. – 8500 долларов США, Toyota Land Cruiser 300, 2021 года выпуска – 15 тыс. долларов США, LEXUS RX 450H, 2021 г.в. – 4500 долларов США.

Всего за первое полугодие 2022 года установлено занижение стоимости транспортных средств на 53 млн долларов США, по ним доначислено таможенных платежей и налогов на 6,5 млрд тенге.

Если владельцы автомобилей предоставят подтверждающие документы по их покупке, то таможенная очистка будет осуществлена по стоимости, заявленной в декларации, – отметили в КГД.