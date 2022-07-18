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Суд оставил без изменений приговор блогеру Данату Намазбаеву

блогер Фото: Facebook/Данат Намазбаев
Дело, в котором Даната Намазбаева и Маргулана Боранбаева признали виновными в разжигании национальной розни и публичном призыве к захвату власти, рассмотрели в Судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда, передает Zakon.kz.

Как уточняется, судом первой инстанции в 2022 году подсудимые были признаны виновными, и им было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Судебной коллегией по уголовным делам Алматинского городского суда приговор суда первой инстанции был оставлен без изменения. Постановление суда вступило в законную силу. Пресс-служба Алматинского городского суда

Однако группа поддержки блогера Даната Намазбаева считает, что его вина не была доказана.

Решение апелляционного суда оставить приговор без изменений – несправедливо, так как нет доказательств его вины. Сейчас в новостях каждый день выходят громкие заголовки о том, как в Казахстан возвращают миллиарды тенге, украденные олигархами. Так что же из того, что происходит в реальности и о чем писал Данат, когда призывал коррупционеров вернуть награбленное, незаконно?Супруга осужденного блогера Алия Намазбаева

Адвокат подсудимого заявила о том, что данное решение семья планирует обжаловать в Верховном суде.

Отметим, что блогер известен жесткими высказываниями относительно коррупционеров и критикой выпадов российских политиков в адрес Казахстана. Также он выступал против военных действий России в Украине.

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