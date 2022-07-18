Владельца магазина застрелили в собственном доме в Аксае

Фото: Zakon.kz

Тело бизнесмена с признаками насильственной смерти было обнаружено 15 июля в 22:00 в прихожей его дома по улице Ихсанова, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: