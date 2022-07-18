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Владельца магазина застрелили в собственном доме в Аксае

авто Фото: Zakon.kz
Тело бизнесмена с признаками насильственной смерти было обнаружено 15 июля в 22:00 в прихожей его дома по улице Ихсанова, передает Zakon.kz.

Как сообщает портал «Мой город», предприниматель был убит выстрелом в голову.

Во дворе дома возле калитки был обнаружен и изъят обрез одноствольного гладкоствольного огнестрельного ружья неизвестной марки.

По сообщениям пресс-службы Департамента полиции ЗКО, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу в Уральск.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 99, ч. 1 УК РК «Убийство».

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Елена Беляева
Аксай
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