Владельца магазина застрелили в собственном доме в Аксае
Фото: Zakon.kz
Тело бизнесмена с признаками насильственной смерти было обнаружено 15 июля в 22:00 в прихожей его дома по улице Ихсанова, передает Zakon.kz.
Как сообщает портал «Мой город», предприниматель был убит выстрелом в голову.
Во дворе дома возле калитки был обнаружен и изъят обрез одноствольного гладкоствольного огнестрельного ружья неизвестной марки.
По сообщениям пресс-службы Департамента полиции ЗКО, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу в Уральск.
По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 99, ч. 1 УК РК «Убийство».
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