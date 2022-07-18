До двух лет тюрьмы грозит виновным в крушении катера на Бухтарме

Фото: скриншот видео

ЧП произошло 17 июля в​ Уланском районе в трех километрах от базы отдыха «Аюда». Из-за ветра с порывами до 20 м/с рейсовый катер попал в шторм и утонул. На борту находились 24 человека, передает Zakon.kz.

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