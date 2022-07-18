До двух лет тюрьмы грозит виновным в крушении катера на Бухтарме
Фото: скриншот видео
ЧП произошло 17 июля в Уланском районе в трех километрах от базы отдыха «Аюда». Из-за ветра с порывами до 20 м/с рейсовый катер попал в шторм и утонул. На борту находились 24 человека, передает Zakon.kz.
Как сообщает телеканал «Астана», полиция проводит досудебное расследование по статье «Нарушение правил безопасности при эксплуатации речного транспорта».
Отметим, что четверо мужчин с берега заметили тогда тонущее судно, бросились на помощь на гидроскутере и катере. Затем людей начали вывозить сотрудники Департамента по ЧС региона.
Данную операцию они осуществили в два хода. Первоначально они соответственно оттуда вывезли маленьких детей, то есть помощь была оказана несовершеннолетним. После, последним рейсом они оттуда вывезли уже взрослых и членов экипажа. Заместитель начальника ДЧС ВКО Арман Токанов
Медицинская помощь спасенным не понадобилась.
По факту ЧП проводятся экспертизы.
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