В Алматы водитель пострадал в аварии с участием джипа
Фото: Zakon.kz
Столкновение джипа Nissan Patrol и Lada Granta произошло на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Казыбек би, передает Zakon.kz.
Со слов водителя Nissan, он ехал по Сейфуллина в северном направлении.
Фото: Zakon.kz
Когда он проезжал на моргающий зеленый свет светофора, на перекресток выехала Lada.
Фото: Zakon.kz
Lada двигалась по улице Казыбек би в восточном направлении.
Фото: Zakon.kz
Оба водителя попытались избежать столкновения, но не смогли.
Фото: Zakon.kz
Машины столкнулись.
Фото: Zakon.kz
После удара Lada вылетела на тротуар.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП пострадал водитель Lada, его госпитализировали.
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