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В Алматы водитель пострадал в аварии с участием джипа

авто Фото: Zakon.kz
Столкновение джипа Nissan Patrol и Lada Granta произошло на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Казыбек би, передает Zakon.kz.

Со слов водителя Nissan, он ехал по Сейфуллина в северном направлении.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Когда он проезжал на моргающий зеленый свет светофора, на перекресток выехала Lada.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Lada двигалась по улице Казыбек би в восточном направлении.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Оба водителя попытались избежать столкновения, но не смогли.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Машины столкнулись.

ДТП

Фото: Zakon.kz

После удара Lada вылетела на тротуар.

ДТП

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадал водитель Lada, его госпитализировали.

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