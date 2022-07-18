ЕС планирует наказывать за дезинформацию против демократии

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Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз разработает механизм наказания для тех, кто использует дезинформацию для подрыва демократии и демократических институтов

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