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ЕС планирует наказывать за дезинформацию против демократии

Евросоюз Фото: pixabay
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз разработает механизм наказания для тех, кто использует дезинформацию для подрыва демократии и демократических институтов
Дезинформация – это оружие войны. Поэтому мы приступаем к созданию механизма, чтобы привлекать к ответственности тех, кто подрывает демократию и наши демократические институты с помощью дезинформации, – цитирует Борреля ТАСС.

Каким образом будет работать механизм, пока неясно. Однако известно, что разрабатывать его будет внешнеполитическая служба. Как уточняется, это свидетельствует о создании нового санкционного механизма, который, вероятно, будет применяться к физическим лицам и организациям, в частности СМИ.

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