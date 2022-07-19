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Пропавший манускрипт шведского писателя нашли на аукционе в Лондоне

аукцион Фото: pixabay
Записная книжка классика шведской литературы Августа Стриндберга исчезла из Королевской библиотеки в Стокгольме в 1970-е годы, и с тех пор никто не знал о ее местонахождении, передает Zakon.kz.

Однако, как пишет ТАСС, на прошлой неделе манускрипт выставили на продажу на аукционе Sotheby's в Лондоне.

Сообщается, что шведская библиотека обратилась с официальным заявлением в полицию, и артефакт был снят с аукциона.

В записной книжке присутствуют имена, адреса и рисунки, занесенные в нее между 1893 и 1895 годами, когда Стриндберг проживал в Германии и Франции.

Исследователь творчества писателя Йоран Сёдерстрём называет кражу записной книжки «самым значимым похищением манускрипта последнего времени». 

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