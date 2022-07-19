Причину разницы в храпе мужчин и женщин назвал врач

Руководитель Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал о том, что алкоголь и курение являются причинами большей подверженности мужчин храпу, передает Zakon.kz.

По словам эксперта, мужчины храпят примерно в семь-восемь раз чаще, чем женщины.

Связано это со многими факторами и, прежде всего, с повышением веса и с образом жизни. Потому что курение и алкоголь усугубляют проблему храпа, – сказал Калинкин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Но, продолжил врач, когда у женщин наступает менопауза, гормональные изменения заставляют храпеть и их.

За счет уровня, прежде всего, прогестерона, одна из функций которого – дыхательная стимуляция, женщины очень быстро догоняют мужчин в процентном отношении. И тоже за счет повышения веса, за счет эндокринных изменений у них тоже проблема храпа, апноэ занимает одно из первых мест, – заключил Калинкин.