Кардиолог назвал причины возникновения инсульта в молодом возрасте

Чаще всего это наследственная предрасположенность, нарушение холестерина, гипертония и сахарный диабет, сообщает Zakon.kz.

Кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал о причинах возникновения инсульта у молодых людей, сообщают «Известия».

Серебрянский посоветовал людям, у которых в роду существует такое заболевание, как гиперхолестеринемия, проводить пожизненное лечение Также катализатором к инсульту могут послужить стресс и магнитные бури.

По словам врача, ранний инсульт не гарантирует скоропостижную смерть. Выявить его предпосылки можно при регулярных обследованиях, которые помогут предотвратить его.