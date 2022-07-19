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Кардиолог назвал причины возникновения инсульта в молодом возрасте

Инсульт у молодых Фото: pixabay
Чаще всего это наследственная предрасположенность, нарушение холестерина, гипертония и сахарный диабет, сообщает Zakon.kz.

Кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал о причинах возникновения инсульта у молодых людей, сообщают «Известия».

Серебрянский посоветовал людям, у которых в роду существует такое заболевание, как гиперхолестеринемия, проводить пожизненное лечение Также катализатором к инсульту могут послужить стресс и магнитные бури.

По словам врача, ранний инсульт не гарантирует скоропостижную смерть. Выявить его предпосылки можно при регулярных обследованиях, которые помогут предотвратить его.

Данияр Кунафин
Россия Интересное
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