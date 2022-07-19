Мужчина разбрасывал шипы, чтобы спрятать посевы конопли в Кызылорде
Фото: Zakon.kz
Подозреваемого поместили в ИВС. Расследование ведется по двум статьям УК РК. Только за культивирование запрещенных растений мужчине грозит до восьми лет тюрьмы, сообщает Zakon.kz.
Наркоплантатора задержали в Кызылординской области. 37-летний безработный выращивал коноплю среди зарослей шенгеля и саксаула, сообщает телеканал «Астана».
Растения достигали 70 сантиметров в высоту. А чтобы отвадить любопытных от своего незаконного поля, мужчина по периметру разбросал самодельные металлические шипы.
Полицейские изъяли свыше 4 000 кустов. Общий вес «урожая» составил 34 килограмма. Нашли на месте и высушенную марихуану.
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