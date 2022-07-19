Мужчина разбрасывал шипы, чтобы спрятать посевы конопли в Кызылорде

Фото: Zakon.kz

Подозреваемого поместили в ИВС. Расследование ведется по двум статьям УК РК. Только за культивирование запрещенных растений мужчине грозит до восьми лет тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

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