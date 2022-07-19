Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Мужчина разбрасывал шипы, чтобы спрятать посевы конопли в Кызылорде

Кызылординская область задержание наркоплантатора Фото: Zakon.kz
Подозреваемого поместили в ИВС. Расследование ведется по двум статьям УК РК. Только за культивирование запрещенных растений мужчине грозит до восьми лет тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

Наркоплантатора задержали в Кызылординской области. 37-летний безработный выращивал коноплю среди зарослей шенгеля и саксаула, сообщает телеканал «Астана‎».

Растения достигали 70 сантиметров в высоту. А чтобы отвадить любопытных от своего незаконного поля, мужчина по периметру разбросал самодельные металлические шипы.

Полицейские изъяли свыше 4 000 кустов. Общий вес «урожая» составил 34 килограмма. Нашли на месте и высушенную марихуану.

Читайте также

Спасатели ищут потерявшегося в алматинских горах туриста

В Алматы водитель пострадал в аварии с участием джипа

До двух лет тюрьмы грозит виновным в крушении катера на Бухтарме

Данияр Кунафин
Кызылординская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
акимат, Алатауский район, Алматы
Две многоэтажки снесут в Алматы
Боранбаев и Сатыбалдыулы, более 230 млрд тенге возвращено государству
Дела Боранбаева и Сатыбалдыулы: более 230 млрд тенге возвращено государству
Алматы возврат государство оптовка
Крупнейший оптовый рынок в Алматы вернут государству
курс иностранной валюты
Курс доллара снова вырос на торгах
курс валют в обменных пунктах
Курсы валют на 18 июля в обменных пунктах Казахстана
имущество бизнесмена Балушкина в Казахстане конфискуют
Элитное имущество бизнесмена Балушкина в Казахстане конфискуют
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились
население РК, экономика
В Казахстане изменятся тарифы на коммунальные услуги
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления