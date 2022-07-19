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Рестораторы Казахстана просят сахар у Минсельхоза

Дефицит сахара в Казахстане Фото: Zakon.kz
Высокая закупочная цена на сахар не позволяет им нормально работать. Невозможно делать сезонные заготовки овощей и фруктов, также страдает и обычное меню, сообщает Zakon.kz.

В ассоциации рестораторов говорят, что общепит до сих пор пытается вернуться к уровню рентабельности доковидного 2019 года. Сейчас нормально работать не дает сахар. Его либо нет, либо он продается по баснословным ценам, сообщает КТК.

Решиться и повысить средний чек в кафе тоже не выход: так можно окончательно растерять всех клиентов.

Выкручиваются как-то, как-то выкручиваются, где-то достают сахар в любом случае. Но вы же понимаете, уже цена не такая как прежде была. Естественно, цена намного дороже. Сахар, который стоит от 750 до 800 тенге за килограмм, – это не есть нормально. руководитель ассоциации «Клуб рестораторов РК» Гульнара Катибаева

Крупные рестораны эти проблемы, скорее всего, переживут. А вот кофейни и кондитерские страдают сильнее. В среднем такие заведения используют около 150 килограммов сахара в неделю. Две местные сети уже на грани закрытия. Впрочем, и другим кафе несладко.

Сахар, в принципе, на любой кухне в HoReCe – да, это кафе, ресторан – используется абсолютно везде. Начиная с самого первого ингредиента на дастархане – это хлеб. Потому что даже воздействие дрожжей не будет задействовано, если туда не добавить сахар. Сахар добавляется во многие заправки, в соуса, иногда даже в маринады к мясу. шеф-повар международного класса Александр Смехнов

В Минсельхозе заявили, что в стране повышенный спрос сейчас только на сахар из стабфонда, так как он дешевле. Поэтому и продают его в ограниченном количестве, чтобы избежать спекуляций перекупщиков.

В ведомстве уверили, что производство сахара на отечественных заводах идет бесперебойно. По данным областных акиматов, в республике запасено более 26 тысяч тонн.

Сейчас сахар свободно продается по рыночным ценам во всех торговых точках и на рынках. В июне производство сахара из тростникового сахара-сырца составило около 38 тысяч тонн, в июле планируется 37 тысяч тонн. Выделен квотный ввоз сахара и тростникового сырья в объеме 350 тысяч тонн. Также осуществлен мониторинг обеспечения регионов сахаром. пресс-секретарь МСХ РК Дамир Егизбаев

Рестораторы попросили чиновников из Минсельхоза выделить им сахар. Он нужен им только для производственных целей, подчеркивают предприниматели.

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