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Эксперт рассказала, как начать легко просыпаться по утрам

Сон по утрам Фото: pixabay
Здоровый и полноценный сон — основа вашего бодрого дня, считает доцент кафедры госпитальной терапии СПбГУ Татьяна Григорьева, сообщает Zakon.kz.

Поменять свой хронотип вряд ли получится, но облегчить себе раннее пробуждение вполне реально. Об этом рассказала Татьяна Григорьева, сообщает «‎Прайм».

Найдите для себя мотивацию, чтобы «снять подсознательное сопротивление просыпаться ни свет ни заря», посоветовала она.

Чтобы быстрее уснуть и крепче спать, перед сном необходимо проветривать комнату не меньше 15 минут, ведь свежий воздух способствует благотворному и качественному отдыху. Благодаря ему ночью спится очень крепко, и утром рано вставать гораздо легче.Татьяна Григорьева

Если отказаться от плотного позднего ужина и быть физически активным в течение дня, то проблем с засыпанием, по мнению специалиста, не должно возникнуть.

Заведите будильник на точное время, когда нужно проснуться, и не оставляйте себе времени, чтобы поваляться лишние 10 минут. Не оттягивайте пробуждение. Учитесь вставать сразу — это поможет вам быть более собранным и меньше опаздывать, а также сделает ваш день более активным и продуктивным.Татьяна Григорьева

Также полезно сразу же после пробуждения открывать шторы, впуская солнце. Стакан воды, приготовленный вечером, после пробуждения поможет запустить ваш организм в работу.

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