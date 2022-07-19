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На борьбу с тройным кризисом ООН выделила 22,9 млн долларов

Германия Фото: pixabay
В мире решили противостоять глобальному трехмерному кризису – продовольственному, энергетическому и финансовому. Этим занялся Объединенный фонд по целям устойчивого развития (ЦУР), передает Zakon.kz.

На экономическую ситуацию в мире повлияла напряженная обстановка и конфликты, пандемия COVID-19 и изменение климата.

В этой связи будет выделено 22,9 млн долларов для поддержки мер по противодействию трехмерному глобальному кризису в области продовольствия, энергетики и финансов в более чем 100 странах и территориях. 

Так, Германия уже предоставила Объединенному фонду 2,7 млн долларов для поддержки продовольственной безопасности.

Фонд выступает в качестве связующего звена для тех, кто работает над реализацией конкретных мер в области устойчивого развития до 2030 года. 

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