На борьбу с тройным кризисом ООН выделила 22,9 млн долларов

В мире решили противостоять глобальному трехмерному кризису – продовольственному, энергетическому и финансовому. Этим занялся Объединенный фонд по целям устойчивого развития (ЦУР), передает Zakon.kz.

На экономическую ситуацию в мире повлияла напряженная обстановка и конфликты, пандемия COVID-19 и изменение климата.

В этой связи будет выделено 22,9 млн долларов для поддержки мер по противодействию трехмерному глобальному кризису в области продовольствия, энергетики и финансов в более чем 100 странах и территориях.

Так, Германия уже предоставила Объединенному фонду 2,7 млн долларов для поддержки продовольственной безопасности.

Фонд выступает в качестве связующего звена для тех, кто работает над реализацией конкретных мер в области устойчивого развития до 2030 года.