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Снятие автомобиля с учета в Казахстане: что нужно знать

Снятие автомобиля с учета в Казахстане Фото: ДП ВКО
В соответствии с действующим законодательством, при снятии с учета транспортного средства государственные регистрационные номерные знаки подлежат сдаче в Специализированный центр обслуживания населения, где после их уничтожат, сообщает Zakon.kz.

Есть также исключения, по заявлению владельца транспортного средства их могут хранить там же.

Хранение сданного ГРНЗ до шести месяцев допускается только по заявлению владельца, при этом номерной знак должен соответствовать требованиям действующего национального стандарта. Следует отметить, что нечитаемые, помятые, потертые, просверленные государственные регистрационные номерные знаки на хранение не принимаются. Пресс-служба ДП ВКО

До истечения 30 календарных дней хранившиеся номера выдаются без оплаты государственной пошлины.

Выдача бывших в употреблении ГРНЗ, в том числе повышенного спроса, иным владельцам транспортных средств не допускается.

Исключение:

  • транспортные средства государственных органов;

  • дипломатических представительств, международных организаций и (или) их представительств;

  • консульских учреждений, зарегистрированных в РК, сотрудников и членов их семей, аккредитованных в Казахстане;

  • по волеизъявлению правопреемника (наследника) в случае передачи ТС по наследству.

Наследник должен оплатить госпошлину для автомобилей и автобусов в размере 2,8 МРП, для мототранспорта и прицепов – 1,4 МРП.

Сданный ранее и соответствующий требованиям национального стандарта ГРНЗ по запросу владельца транспортного средства может повторно выдаваться хозяину на вновь приобретенное им транспортное средство.

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