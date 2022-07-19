В Казахстане начался призыв военнообязанных на воинские сборы

Министр обороны Казахстана подписал приказ от 27 июня 2022 года «О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2022 году», сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает, что в рамках республиканских мероприятий по мобилизационной подготовке в этом году на сборы по всей стране призовут 1500 военнообязанных.

Приказ вводится в действие с 18 июля 2022 года, соответственно призыв военнообязанных на воинские сборы начнется также с 18 июля.