1,5 млрд тенге вложили в финпирамиду казахстанцы из 12 регионов

По Казахстану действовала финансовая пирамида под видом потребительского кооператива «Елимай-2019»: потерпевшие вложили в нее 1,5 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Прокурорами Алматинской области направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении руководителей потребительского кооператива «Елимай-2019» по факту создания финансовой пирамиды. Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

Следствием было установлено, что руководители ПК «Елимай-2019» за предоставление беспроцентного займа для приобретения жилья либо автомашины незаконно вовлекли в деятельность финансовой пирамиды денежные средства более двух тысяч потерпевших из 12 регионов страны на общую сумму 1,5 млрд тенге.

Как отмечают в прокуратуре, в результате преступных действий причастными лицами легализовано около 8 млн тенге.