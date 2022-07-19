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1,5 млрд тенге вложили в финпирамиду казахстанцы из 12 регионов

финпирамида Алматинская область Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
По Казахстану действовала финансовая пирамида под видом потребительского кооператива «Елимай-2019»: потерпевшие вложили в нее 1,5 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.
Прокурорами Алматинской области направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении руководителей потребительского кооператива «Елимай-2019» по факту создания финансовой пирамиды. Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

Следствием было установлено, что руководители ПК «Елимай-2019» за предоставление беспроцентного займа для приобретения жилья либо автомашины незаконно вовлекли в деятельность финансовой пирамиды денежные средства более двух тысяч потерпевших из 12 регионов страны на общую сумму 1,5 млрд тенге.

Как отмечают в прокуратуре, в результате преступных действий причастными лицами легализовано около 8 млн тенге.

В рамках уголовного дела наложены аресты на 15 земельных участков, пять жилых домов и пять автомашин, принадлежащих подозреваемым и их родственникам, оценочная стоимость которых составляет 145 млн тенге, а также арестованы денежные средства, находящиеся в банке, на сумму 85 млн тенге.Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

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