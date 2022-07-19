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Казахстанец Ерасыл Умаров завоевал «бронзу» на чемпионате Азии

Казахстанец Ерасыл Умаров завоевал «бронзу» на Чемпионате Азии Фото: Instagram/wf_rk
Казахстанский штангист Ерасыл Умаров стал автором первой медали в копилку нашей сборной на чемпионате Азии среди юношей – он завоевал бронзовую медаль, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Федерации тяжелой атлетики РК, в категории до 55 кг казахстанец стал третьим.

В первом упражнении Ерасыл реализовал все три подхода и остановился на весе в 104 кг, однако в «толчке» наш спортсмен справился с весом лишь с третьей попытки. 228 кг (104 + 124) – его результат.Пресс-служба ФТА РК

Первые два места заняли спортсмены из Вьетнама – К Дуонг (113 + 143) и Дуонг Туан (112 + 136).

Ранее в категории до 45 кг выступила Александра Беленко. В сумме двоеборья наша спортсменка подняла 132 кг (58 + 74) и стала пятой среди девушек до 17 лет и шестой среди юниорок до 20 лет.Пресс-служба ФТА РК

Напомним, с 15 по 25 июля в Ташкенте проходят чемпионаты Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров. Казахстан представляет команда из 22 атлетов. За звание лучших на Азиатском континенте среди юношей (U17) борются спортсмены в возрасте от 13 до 17 лет, среди юниоров (U20) – с 15 до 20 лет.

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