Пропавший в горах Алматы турист был найден в гостях у друга

Фото: Zakon.kz

17 июля 28-летний алматинец отправился в поход в горы. Однако, по словам родственников, на следующий день так и не вернулся. Для его поисков был направлен экипаж спасателей, сообщает Zakon.kz.

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