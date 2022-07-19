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Пропавший в горах Алматы турист был найден в гостях у друга

турист поиск горы Алматы Фото: Zakon.kz
17 июля 28-летний алматинец отправился в поход в горы. Однако, по словам родственников, на следующий день так и не вернулся. Для его поисков был направлен экипаж спасателей, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ДЧС Алматы, в 23:35 18 июля к ним поступил звонок от брата туриста.

Данияр 17 июля под вечер ушел в горы по маршруту Кок-Жайляу – Три брата и до настоящего времени не вернулся, – заявил родственник.

И уже в 23:50 на место выехал экипаж спасателей с контрольно-спасательного пункта Большого Алматинского озера.

Утром 19 июля стало известно, что с любителем гор все хорошо. Он находится в безопасности.

Оказался дома у друга. Его брат позвонил и отменил вызов.Пресс-служба ГУ «РОСО» МЧС РК

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Анастасия Московчук
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