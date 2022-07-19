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20 июля истекает срок уплаты налогов и платежей

истекает срок уплаты налогов и платежей 20 июля Фото: pexels
В cрок не позднее 20 июля 2022 года необходимо представить налоговую отчетность и уплатить ряд налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента госдоходов Алматы, необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:

  • заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июнь 2022 года (ф. 328.00);

  • расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в июне 2022 года) ф. 851.00;

  • декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год (для плательщиков – операторов объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме при получении разрешительного документа в июне 2022 года) ф. 870.00.

Также необходимо уплатить налоги и платежи:

  • НДС в Евразийском экономическом союзе за июнь 2022 года;

  • акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств – членов ЕАЭС, за июнь 2022 года;

  • платы за негативное воздействие на окружающую среду: выкуп норматива операторами объектов I и II категорий по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме за 2022 год (при оформлении разрешительного документа в июне 2022 года);

  • платы за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за II квартал 2022 года;

  • платы за цифровой майнинг за II квартал 2022 года.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.

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