20 июля истекает срок уплаты налогов и платежей
По информации Департамента госдоходов Алматы, необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:
расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в июне 2022 года) ф. 851.00;
декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год (для плательщиков – операторов объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме при получении разрешительного документа в июне 2022 года) ф. 870.00.
Также необходимо уплатить налоги и платежи:
НДС в Евразийском экономическом союзе за июнь 2022 года;
акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств – членов ЕАЭС, за июнь 2022 года;
платы за негативное воздействие на окружающую среду: выкуп норматива операторами объектов I и II категорий по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме за 2022 год (при оформлении разрешительного документа в июне 2022 года);
платы за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за II квартал 2022 года;
платы за цифровой майнинг за II квартал 2022 года.
Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.