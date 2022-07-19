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Германии предложили закупить сырую нефть в Казахстане

установка Фото: pixabay
Министерству экономики Германии предложили альтернативу в виде поставок из Казахстана. Такое заявление исходило от дочерней компании «Роснефти» Rosneft Deutschland, передает Zakon.kz.

Власти намерены отказаться от поставок из России в 2023 году, заявили в объединении бизнес-ассоциаций Восточной Германии и Берлина. После военного конфликта страны Запада начали вводить санкции против России. Например, на энергоносители, пишет ria.ru.

Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу «Дружба» нефть не подпадает под ограничения. Однако немецкое правительство также выступило с инициативой отказаться от российских нефтепродуктов до февраля 2023 года.

В качестве альтернативного решения Министерство экономики и защиты климата Германии получило предложение от акционера НПЗ Rosneft Deutschland закупить сырую нефть в Казахстане, – говорится в заявлении на сайте ассоциаций.

Нефть из Казахстана будет транспортироваться на НПЗ в немецком Шведте по трубопроводу «Дружба», не подпадая под режим эмбарго. Вместе с поставками нефти по трубопроводу из города Ростока работа нефтеперерабатывающего завода, вероятно, сможет быть обеспечена на 100%.

Если же ничего не поможет, группа по интересам бизнес-ассоциаций в Восточной Германии и Берлине <...> требует, чтобы по трубопроводу «Дружба» продолжала поступать российская нефть. В конце концов, никому не объяснить, почему газ из России можно импортировать, а нефть нельзя, – подчеркивается в заявлении.

Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций. Они предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти из России.

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