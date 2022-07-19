США помогут Казахстану в возврате средств, незаконно выведенных из страны

5 июня указом президента Казахстана была создана межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов. Одна из основных ее целей – возврат финансовых средств, незаконно выведенных из страны, передает Zakon.kz.

Как сообщается, делегация Генеральной прокуратуры РК во главе с первым заместителем надзорного органа Тимуром Ташимбаевым в ходе рабочей поездки в США провела рабочие встречи с руководством Департамента юстиции США, представителями ФБР и Всемирного банка.

Представители Департамента юстиции США заверили в поддержке и готовности оказать казахстанской стороне содействие в поиске и возврате преступных активов из США в Казахстан. Пресс-служба Генпрокуратуры РК

Кроме этого, делегация Казахстана встретилась с представителями проекта Всемирного банка StAR Initiative (Инициатива по возвращению похищенных активов).

Как добавили в пресс-службе надзорного органа, с представителями Всемирного банка были обсуждены вопросы поддержки усилий Казахстана по возврату преступно добытых активов, выведенных за рубеж, в том числе в офшорные юрисдикции, и проведения тренингов для прокуроров и следователей по указанному направлению сотрудничества.

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Напомним, 5 июня указом главы государства создана межведомственная комиссия по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств.