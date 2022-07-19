Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Семью из шести человек унесло в море на резиновых матрацах в Актау

Актау, надувной матрац унесло в море, семья, ДЧС Фото: unsplash
Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области спасли семью из шести человек, которых на резиновых матрацах унесло в море, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном ДЧС, инцидент произошел 18 июля в 20:46 в 1-м мкр. Актау на Солдатском пляже.

Спасателями ОСО ДЧС Мангистауской области спасены и доставлены на берег шесть человек (в том числе четыре ребенка), которых на резиновых матрацах унесло в море (1998 г.р., 2004 г.р., 2008 г.р., 2015 г.р., 2020 г.р., 2021 г.р.).Пресс-служба ДЧС Мангистауской области

семью из шести человек на надувных матрацах унесло в море в Актау

Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области

В ведомстве также сообщили, что в медицинской помощи они не нуждались.

Читайте также

Сколько сахара осталось в Казахстане

Можно ли получить двойную фамилию после регистрации брака

Пропавший в горах Алматы турист был найден в гостях у друга

Динара Халдарова
Актау Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
акимат, Алатауский район, Алматы
Две многоэтажки снесут в Алматы
курс иностранной валюты
Курс доллара снова вырос на торгах
Шымкент, четыре области, штормовое предупреждение, Казгидромет
46-градусная жара и гроза: штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и ряде регионов РК
курс доллара к тенге в обменных пунктах
Курсы валют на 19 июля в обменных пунктах Казахстана
Алматы возврат государство оптовка
Крупнейший оптовый рынок в Алматы вернут государству
Коронавирус Казахстан 18 июля
1450 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Старая мебель болезни
Врач рассказала, какими болезнями грозит подержанная мебель
Дефицит сахара в Казахстане
Рестораторы Казахстана просят сахар у Минсельхоза
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления