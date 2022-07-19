Семью из шести человек унесло в море на резиновых матрацах в Актау

Фото: unsplash

Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области спасли семью из шести человек, которых на резиновых матрацах унесло в море, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном ДЧС, инцидент произошел 18 июля в 20:46 в 1-м мкр. Актау на Солдатском пляже. Спасателями ОСО ДЧС Мангистауской области спасены и доставлены на берег шесть человек (в том числе четыре ребенка), которых на резиновых матрацах унесло в море (1998 г.р., 2004 г.р., 2008 г.р., 2015 г.р., 2020 г.р., 2021 г.р.). Пресс-служба ДЧС Мангистауской области Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области В ведомстве также сообщили, что в медицинской помощи они не нуждались. Читайте также Сколько сахара осталось в Казахстане Можно ли получить двойную фамилию после регистрации брака Пропавший в горах Алматы турист был найден в гостях у друга

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