Кладовщик продал имущество завода на 4 млн тенге в Туркестане
Фото: Zakon.kz
В полицию Туркестана обратились с заявлением одного строительного завода. В сообщении говорилось, что похищены товары, которые принадлежали этому заводу, передает Zakon.kz.
Общая сумма причиненного ущерба оценивалась в 4 млн тенге. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался кладовщик завода. Его задержали по месту жительства.
Факт зарегистрировали по ст. 189 УК РК «Присвоение или хищение вверенного чужого имущества».
Подозреваемый воспользовался служебным положением. Он незаконно реализовал технику и товары, принадлежащие заводу. Полученные деньги он тратил на собственные нужды.
Проводится досудебное расследование.
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