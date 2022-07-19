Кладовщик продал имущество завода на 4 млн тенге в Туркестане

Фото: Zakon.kz

В полицию Туркестана обратились с заявлением одного строительного завода. В сообщении говорилось, что похищены товары, которые принадлежали этому заводу, передает Zakon.kz.

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