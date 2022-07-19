Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Кладовщик продал имущество завода на 4 млн тенге в Туркестане

завод, полиция, заявление Фото: Zakon.kz
В полицию Туркестана обратились с заявлением одного строительного завода. В сообщении говорилось, что похищены товары, которые принадлежали этому заводу, передает Zakon.kz.

Общая сумма причиненного ущерба оценивалась в 4 млн тенге. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался кладовщик завода. Его задержали по месту жительства.

Факт зарегистрировали по ст. 189 УК РК «Присвоение или хищение вверенного чужого имущества».

Подозреваемый воспользовался служебным положением. Он незаконно реализовал технику и товары, принадлежащие заводу. Полученные деньги он тратил на собственные нужды.

Проводится досудебное расследование.

Читайте также

Казахстан по уровню преступности занял 47-е место в мире

Беспорядки-2022: изъято украденное имущество казахстанцев на 343 млн тенге

Гранатометы, пулеметы, автоматы – более 125 схронов с оружием обнаружили в Казахстане

Ирина Лукичева
Туркестан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
акимат, Алатауский район, Алматы
Две многоэтажки снесут в Алматы
курс иностранной валюты
Курс доллара снова вырос на торгах
Шымкент, четыре области, штормовое предупреждение, Казгидромет
46-градусная жара и гроза: штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и ряде регионов РК
курс доллара к тенге в обменных пунктах
Курсы валют на 19 июля в обменных пунктах Казахстана
Алматы возврат государство оптовка
Крупнейший оптовый рынок в Алматы вернут государству
Коронавирус Казахстан 18 июля
1450 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Старая мебель болезни
Врач рассказала, какими болезнями грозит подержанная мебель
Дефицит сахара в Казахстане
Рестораторы Казахстана просят сахар у Минсельхоза
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления