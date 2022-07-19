Миллион за бюст Бокейханова — осудили главу Управления культуры Павлодарской области

19 июля вынесен приговор руководителю Управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области Самал Бегалиновой, сообщает Zakon.kz.

9 июня руководитель управления, являясь должностным лицом, получила взятку в сумме 1 млн тенге от Б.А. за заключение договора государственной закупки по изготовлению бюста А. Бокейханова. Павлодарский областной суд

Вина подсудимой была доказана ее признательными показаниями, а также показаниями свидетелей, документальными доказательствами, заключениями экспертиз.

Прокурор просил назначить Самал Бегалиновой три года лишения свободы.

Самал Бегалинова вину признала в полном объеме и попросила не лишать свободы.

Санкция ч. 2 ст. 366 УК предусматривает основное наказание в виде штрафа либо лишения свободы. С учетом совершения тяжкого коррупционного преступления суд назначил ей три года лишения свободы с конфискацией в размере полученной взятки – 1 млн тенге. Ввиду наличия у осужденной двоих малолетних детей (в возрасте 12 и четырех лет), которых она воспитывает одна, отбывание лишения свободы ей отсрочено на пять лет (на основании ч. 1 ст. 74 УК). Павлодарский областной суд

Также она пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе.

Контроль за поведением осужденной возложен на службу пробации по месту жительства.

Приговор в законную силу не вступил.