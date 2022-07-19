Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Миллион за бюст Бокейханова — осудили главу Управления культуры Павлодарской области

осудили главу Управления культуры Павлодарской области Фото: gov.kz
19 июля вынесен приговор руководителю Управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области Самал Бегалиновой, сообщает Zakon.kz.
9 июня руководитель управления, являясь должностным лицом, получила взятку в сумме 1 млн тенге от Б.А. за заключение договора государственной закупки по изготовлению бюста А. Бокейханова.Павлодарский областной суд

Вина подсудимой была доказана ее признательными показаниями, а также показаниями свидетелей, документальными доказательствами, заключениями экспертиз.

Прокурор просил назначить Самал Бегалиновой три года лишения свободы.

Самал Бегалинова вину признала в полном объеме и попросила не лишать свободы.

Санкция ч. 2 ст. 366 УК предусматривает основное наказание в виде штрафа либо лишения свободы. С учетом совершения тяжкого коррупционного преступления суд назначил ей три года лишения свободы с конфискацией в размере полученной взятки – 1 млн тенге. Ввиду наличия у осужденной двоих малолетних детей (в возрасте 12 и четырех лет), которых она воспитывает одна, отбывание лишения свободы ей отсрочено на пять лет (на основании ч. 1 ст. 74 УК). Павлодарский областной суд

Также она пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе.

Контроль за поведением осужденной возложен на службу пробации по месту жительства.

Приговор в законную силу не вступил.

Читайте также

Верховный суд полностью оправдал Сейтказы и Асета Матаевых

Суд оставил без изменений приговор блогеру Данату Намазбаеву

Приверженцы экстремистской организации «ДВК/Коше» участвовали в январских беспорядках

Анастасия Стативкина
Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
акимат, Алатауский район, Алматы
Две многоэтажки снесут в Алматы
курс иностранной валюты
Курс доллара снова вырос на торгах
Шымкент, четыре области, штормовое предупреждение, Казгидромет
46-градусная жара и гроза: штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и ряде регионов РК
курс доллара к тенге в обменных пунктах
Курсы валют на 19 июля в обменных пунктах Казахстана
Алматы возврат государство оптовка
Крупнейший оптовый рынок в Алматы вернут государству
Коронавирус Казахстан 18 июля
1450 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Старая мебель болезни
Врач рассказала, какими болезнями грозит подержанная мебель
Дефицит сахара в Казахстане
Рестораторы Казахстана просят сахар у Минсельхоза
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления