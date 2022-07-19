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Законодательство РК

Десятки многоэтажек в Павлодаре построили с нарушениями

нарушения Павлодар стройка дом Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области состоялось заседание областного общественного совета. На нем были рассмотрены итоги внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности ГУ «Отдела архитектуры и градостроительства Павлодар», сообщает Zakon.kz.

По результатам выявлено, что акиматом Павлодара выдаются разрешительные документы на строительство многоквартирных жилых домов без разработки плана детальной планировки и проекта застройки.

Хаотичная застройка города производится на земельных участках, ранее выданных для строительства индивидуальных жилых домов. При этом в них отсутствуют детские площадки, парковки, зеленные насаждения, тротуары, условия для лиц с повышенными потребностями. Не соблюдается противопожарные и санитарно-эпидемиологические нормы. Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Павлодарской области

Также отмечено, что уплотнение микрорайонов привело к вытеснению частных автомашин во дворы домов и проезжую часть улицы.

По состоянию на 20 июня 2022 года в Павлодаре, выявлены нарушения при строительстве 49 многоквартирных жилых домов.

застройка Павлодар

Фото: gov.kz

Фактически, как уточнено в публикации на сайте департамента, под видом проекта застройки территории акимат утверждает проект строительства многоквартирного жилого дома, который не имеет признаков проекта развития микрорайона.

Проект застройки не согласовывается с уполномоченным органами в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности, со структурными подразделениями местного исполнительного органа, другими организациями. Более того, проект застройки утверждается акиматом без проведения общественного обсуждения.Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Павлодарской области

В результате создана рабочая группа, которая на постоянной основе будет проводить мониторинг незаконно строящихся объектов.

«В настоящее время акиматом Павлодара исполняются рекомендации по устранению выявленных нарушений, приняты меры по пресечению фактов хаотичной точечной застройки города», — сказано в сообщении.

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Анастасия Московчук
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