Названы самые полезные для здоровья продукты

Врач Эрик Берг рассказал о продуктах, которые оказались самыми полезными для организма. На первое место он поставил кудрявую капусту, или кале, которая очень полезна для печени, передает Zakon.kz.

Кудрявая капуста устраняет застой в желчном пузыре и улучшает ее выработку. В ней много витаминов C, K, A, но, в основном, она поможет избавить печень от токсинов. Также капуста обладает антиэстрогенным эффектом и поможет восстановить гормональный баланс. Врач Эрик Берг

Второе место по пользе для здоровья оказалось у белокочанной капусты. В ней содержатся нутриенты, полезные для головного мозга, сердца, мышц. Капуста помогает при синдроме дырявого кишечника. Капустный сок полезен также при язве и проблемах, связанных с ЖКТ, пишет vm.ru.

На третьем месте — брюссельская капуста. По вкусу и полезному действию она похожа на обычную, но в этом сорте нет негативного воздействия на щитовидку, так как крестоцветные, если их съесть много, при переваривании выводят из организма йод.

Редиска оказалась на четвертом месте. В ней много серы, поэтому овощ хорошо чистит печень от токсинов, химикатов и ядов, помогает при детоксикации 1-й и 2-й фазы. Редис способен облегчить состояние и при заложенности носа, разжижая слизь и мокроту.

В свекольной ботве много калия, а в самом корнеплоде много оксида азота, который нужен для повышения эластичности артерий, понижения давления, нормализации эстрогенов и повышения тестостерона.

На шестом месте оказалась спаржа. Она хороша не только потому, что богата клетчаткой, которой питается кишечная флора, это еще и отличное средство от тревоги и стресса. Также она предотвращает камни в почках и выводит лишнюю жидкость из организма.

Чеснок — это самое эффективное противомикробное, противовирусное, противораковое, противогрибковое средство, он вычищает вредные микробы из организма, а также отлично укрепляет иммунитет.