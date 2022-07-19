Ремонт улиц в Таразе идет с учетом мнения жителей

Ремонта и модернизации требуют автомобильные дороги, которые сегодня не справляются со значительно возросшим потоком машин. Об этом заявили в пресс-службе акимата Тараза, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим, по инициативе руководства Жамбылской области, будет расширена и капитально отремонтирована дорога по улицам Мамбет батыра и Ташкентской.

Именно эти улицы берут на себя основную нагрузку, связывая центральные районы и крупные торговые точки, уточнили в ведомстве.

Подрядной организацией, выполняющей строительно-монтажные работы по улице Ташкентская, является ТОО «АрайстройGROUP». Стоимость проекта по реконструкции участка протяженностью 4,49 км составляет 772 544,541 тыс. тенге. Отметим, что за технический надзор объекта отвечает ТОО «Бірлік Сапа», авторский надзор ТОО «Нур Асад».

Фото: пресс-служба акимата Тараза

Не остались без внимания и просьбы жителей областного центра. На общественных приемных акима, горожанами не раз поднимался вопрос реконструкции немало значимой улицы - Мамбет батыра.

В текущем году разработан проект стоимостью 993 590,124 тыс. тенге и стартовали работы по проведению капитального ремонта дорожного участка протяженностью 4,96 км. За технический надзор объекта отвечает ТОО «Таразтехнопроект», авторский надзор ТОО « Нур Асад».

Параллельно с капитальным, в областном центре ведется и текущий ремонт дорог.

Проектом охвачены 34 улицы города Тараз: Ашимбаева, Ы.Дукенулы, Қыпшакбаева, Қаллаур акима, Смоленская, Комратов, Лермонтова, К.Цеткин, Сагынтаева, Аппасова, Крылова, правые съезды ул. Санырак батыра, Аль Фараби, Балуан Шолак (от Абая до Сыпатай батыра), улицы в массивах Кайнар, Бурыл, Чолдала, Кумшалагал, подъездные пути к 28 дачным массивам до поста Айша биби, ул.Д.Бедного, Аппаева, Байтурсынова, Целиноградская, Лукманова, Толстого, Актюбинская, Костанайская, переулок и улица Акылбекова , Тынышбаева, Мусоргского, Прманова, ЖД переезд, Жибек жолы, Самаркандская, Жангелдина, Малобесагашская, Турксибская, а также заезды и проездные дороги, второстепенные улицы, автопарковки вдоль улиц по Таразу.

Фото: пресс-служба акимата Тараза

Отметим, что работы начались 20 мая 2022 года.

Таким образом, в рамках концепции «Слышащего государства», главным принципом которого является работа в интересах граждан, при благоустройстве областного центра руководство акимата Тараза учитывает мнение жителей областного центра.