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Законодательство РК

Бухгалтер компании присвоила более 13 млн тенге в Усть-Каменогорске

задержание Фото: Zakon.kz
Сотрудники полиции установили, что за период с 2020 по 2021 год бухгалтер ТОО, воспользовавшись своим служебным положением, незаконно присвоила денежные средства в общей сумме 13 млн 485 тыс. 062 тенге, передает Zakon.kz.

В ходе розыскных мероприятий была задержана 50-летняя подозреваемая. Она признала свою вину.

В настоящее время начато досудебное расследование по ст. 189, ч. 4 УК РК  — «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

Санкции этой статьи указывают на наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

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Ирина Лукичева
Усть-Каменогорск
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