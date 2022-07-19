Волейболистка Сана Анаркулова: Как быть игроком и директором одновременно

Казахстанская волейболистка Сана Анаркулова назначена директором волейбольного клуба «Алтай», партнером которого выступает Parimatch.

Действующая спортсменка и капитан команды поделилась в интервью мыслями о новом назначении, планах на будущее и совмещении двух ролей.

— Вы целенаправленно шли к новой должности? Какие эмоции испытали после своего назначения?

— Естественно, цели возглавлять клуб, быть в роли директора у меня не было. Если честно, это было очень неожиданно для меня самой, потому что я планировала сыграть хотя бы еще один сезон. Но после данного предложения мои планы немного поменялись. Очень приятно, что меня ценят, что мне доверили клуб и руководство такой системой, как «Алтай». В то же время это – большая ответственность для меня, как для игрока, который был только с одной стороны этого спорта. Теперь мне предстоит попробовать себя еще и в качестве директора клуба.

— Как вы планируете совмещать новую роль со спортивной карьерой?

— Я читаю много комментариев, высказываний по поводу моего назначения. Многие встречали играющего тренера, помощника тренера, но играющего директора клуба еще никогда не было. После такого предложения я задумалась, смогу ли я совмещать обязанности игрока и директора одновременно. Сейчас сталкиваюсь с большим объемом новой для меня работы. Мне кажется, нужно будет сделать правильный выбор, и сейчас я в раздумьях. Но, если у меня получится совмещать и то, и другое, то это будет здорово.

— Как отреагировала команда, когда узнала о вашем назначении?

— Для команды, как и для меня, эта новость была неожиданной. Но все девочки поддержали и поздравили меня, сказав, что, возможно, такие перемены будут к лучшему.

— Какие ожидания от новой должности? Есть ли у вас уже какие-то планы? Какие изменения хотите внести?

— Для меня эта должность – новый опыт. Мне будет сложно и, конечно, я понимаю, что это – ответственность и большая нагрузка, но я буду стараться. Как мы выкладываемся на площадке, чтобы «Алтай» всегда занимал первые места, так и в лице руководителя я сделаю все возможное, чтобы наш клуб оставался лучшим. Изменения будут, но, скорее всего, небольшие.

— Что из своей спортивной карьеры вы бы взяли за основу на новой должности?

— Как спортсмен, как игрок с большим опытом, ты понимаешь, что новая должность – это другая работа, и все эти качества, которые во мне зародились, выросли, утвердились, будут мне помогать. Это усидчивость, усердность, стремление добиться целей, качества лидера.

— Как проходит подготовка к новому сезону? Расскажите подробнее про формат тренировок и планируются ли изменения в составе?

— Сейчас у нас еще продолжается отпуск. Сезон был долгий, команде нужно набраться сил. Мы планируем начать подготовку 10 июля, но, так как многие наши игроки – члены национальной сборной, девочки уже начали тренировки в Петропавловске на учебно-тренировочных сборах. Изменения в составе, естественно, будут. В планах немного «омолодиться», набрать побольше перспективных игроков, может быть, даже усилиться и взять наших девочек из «Алтая-2», тех, кто уже подрос и готов к плавному переходу в основную команду.

— Как формируется состав команды?

— Состав формируется на совете с тренером. Все должно обсуждаться. Сейчас у нас идут переговоры на пост главного тренера, у нас есть кандидаты, и, как только мы утвердим эту должность, мы начнем формировать состав. Если говорить про казахстанских молодых игроков, показавших хорошую игру в этом сезоне, то к нам уже перешли Валерия Чумак и Татьяна Никитина из «Жетысу» и либеро Томирис Сагимбаева.

— Каковы ваши ожидания от предстоящего сезона?

— И когда я была только игроком, и сейчас, на посту директора, ожидания только максимальные – это 1-е место. На другой позиции мы себя, как «Алтай», даже не представляем. Мы всегда должны быть лидерами чемпионата. Поэтому будем стараться завоевать первое место. Одно дело, когда ты в первый раз выиграл чемпионство — это уже достаточно тяжело. Повторять его каждый год сложнее. Задача только такая.

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